В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

Работа аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничена. Воздушные гавани пока не принимают и не отправляют самолёты, говорится в сообщении Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов утром 15 мая (среда) на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани... и Нижнекамска... — введены временные ограничения", — сказано в заявлении.

По предварительным данным, небо над Казанью и Нижнекамском временно закрыто из-за угрозы атаки БПЛА.