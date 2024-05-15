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15 мая, 06:32

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

Росавиация: Работа аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничена

Аэропорт Казани. Обложка © Kazan.aero

Аэропорт Казани. Обложка © Kazan.aero

Работа аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничена. Воздушные гавани пока не принимают и не отправляют самолёты, говорится в сообщении Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов утром 15 мая (среда) на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани... и Нижнекамска... — введены временные ограничения", — сказано в заявлении.

По предварительным данным, небо над Казанью и Нижнекамском временно закрыто из-за угрозы атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Московской области однодвигательный двухместный учебно-тренировочный самолёт пролетел над федеральной автодорогой М8 "Холмогоры" на предельно малой высоте. По данному факту Росавиация проведёт расследование.

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Иван Косицын
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