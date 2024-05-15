В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
Росавиация: Работа аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничена
Аэропорт Казани. Обложка © Kazan.aero
Работа аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничена. Воздушные гавани пока не принимают и не отправляют самолёты, говорится в сообщении Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов утром 15 мая (среда) на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани... и Нижнекамска... — введены временные ограничения", — сказано в заявлении.
По предварительным данным, небо над Казанью и Нижнекамском временно закрыто из-за угрозы атаки БПЛА.
Ранее сообщалось, что в Московской области однодвигательный двухместный учебно-тренировочный самолёт пролетел над федеральной автодорогой М8 "Холмогоры" на предельно малой высоте. По данному факту Росавиация проведёт расследование.