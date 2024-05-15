Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 06:58

В небе над Татарстаном сбили украинский беспилотник

В Татарстане сбили украинский беспилотник. Как сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев, дрон летел в сторону Закамской промышленной зоны.

В Татарстане сбили БПЛА. Фото © SHOT

В Татарстане сбили БПЛА. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, беспилотник уничтожили в районе села Верхний Услон, расположенного напротив Казани, на другом берегу Волги. В Минобороны РФ уже подтвердили, что утром над Татарстаном силами ПВО был сбит украинский БПЛА самолётного типа.

Напомним, что утром 15 мая была временно ограничена работа аэропортов Казани и Нижнекамска. Воздушные гавани пока не принимают и не отправляют самолёты.

Росавиация расследует полёт самолёта на малой высоте по трассе в Подмосковье
Росавиация расследует полёт самолёта на малой высоте по трассе в Подмосковье
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров