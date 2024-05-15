В небе над Татарстаном сбили украинский беспилотник

В Татарстане сбили украинский беспилотник. Как сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев, дрон летел в сторону Закамской промышленной зоны.

В Татарстане сбили БПЛА. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, беспилотник уничтожили в районе села Верхний Услон, расположенного напротив Казани, на другом берегу Волги. В Минобороны РФ уже подтвердили, что утром над Татарстаном силами ПВО был сбит украинский БПЛА самолётного типа.