В небе над Татарстаном сбили украинский беспилотник
В Татарстане сбили украинский беспилотник. Как сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев, дрон летел в сторону Закамской промышленной зоны.
В Татарстане сбили БПЛА. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, беспилотник уничтожили в районе села Верхний Услон, расположенного напротив Казани, на другом берегу Волги. В Минобороны РФ уже подтвердили, что утром над Татарстаном силами ПВО был сбит украинский БПЛА самолётного типа.
Напомним, что утром 15 мая была временно ограничена работа аэропортов Казани и Нижнекамска. Воздушные гавани пока не принимают и не отправляют самолёты.
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