В Турции начали расследование возможного заговора против руководства страны, узнали СМИ

Главная прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора против властей страны. Об этом сообщает газета Hürriyet.

"Расследование проводится по статье "Восстания против правительства Турецкой Республики". Она предполагает такие действия, как "создание организации с целью совершения преступления" и "совершение любого преступления против безопасности государства и конституционного строя", — говорится в статье турецкого издания.

Также следствие ведётся по статьям "Разглашение тайны", "Попытка повлиять на судебного чиновника, эксперта или свидетеля" и другим.

Ранее Life.ru сообщал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган организовал срочное совещание с руководителями разведки и Минюста. Как сообщалось, заседание было собрано после предупреждения лидера Партии турецких националистов Девлета Бахчели о готовящемся государственном перевороте.