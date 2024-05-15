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15 мая, 08:49

В Петербурге неизвестные подожгли вышку сотовой связи

Неизвестные подожгли вышку сотовой связи во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании поступила в полицию около 03:00, пламя на площади всего в один квадратный метр оперативно потушили.

Как пишет "Фонтанка.ру", рядом с вышкой нашли пластиковую бутылку и пакет. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества путём поджога. Виновников разыскивают.

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Ранее в Ивановской области задержали мужчину, который устроил поджог вышки сотовой связи. На это 18-летний парень пошёл за 350 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Обложка ©

Unsplash / Dylan Carr

Матвей Константинов
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