В Петербурге неизвестные подожгли вышку сотовой связи

Неизвестные подожгли вышку сотовой связи во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании поступила в полицию около 03:00, пламя на площади всего в один квадратный метр оперативно потушили.

Как пишет "Фонтанка.ру", рядом с вышкой нашли пластиковую бутылку и пакет. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества путём поджога. Виновников разыскивают.