Москвичи назвали самые красивые новые станции метро

Москвичи назвали самые красивые станции метро, построенные за последние пять лет. Голосование прошло на "Активном гражданине". По словам мэра Сергея Собянина, лидером 2023 года стал "Нагатинский затон" на Большой кольцевой линии (БКЛ), где можно увидеть мозаичные панно с рыбами.

Также жители столицы отметили станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии, дизайн которой отсылает к гражданской авиации и конструкторскому бюро Туполева. Кроме того, москвичам понравилась станция "Сокольники" на БКЛ, выполненная в духе конструктивизма и авангарда.

Станция "Аэропорт Внуково" в метро Москвы. Фото © VK / Московское метро

Станция "Сокольники" в метро Москвы. Фото © VK / Московское метро

А среди станций, открывшихся в 2019–2021 годах, фаворитами стали "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Новаторская", "Электрозаводская", "Окская", "Юго-Восточная", "Филатов Луг", "Ольховая", "Косино". С 2011 года в столице построено и реконструировано 114 станций метро и МЦК.