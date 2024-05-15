"Вплоть до увольнения с работы": В Самаре наказали продававших бесплатные билеты на Парад Победы
В Самаре наказали виновных в продаже бесплатных билетов на Парад Победы
Жители Самары продавали билеты на местный Парад Победы на площади Куйбышева, которые бесплатно выдавались различным госучреждениям. Виновных уже привлекли к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения с работы, сообщает пресс-служба областного правительства.
В ходе проверки были определены структуры и конкретные люди, которым бесплатно выдавались билеты на парад. В частности, речь идёт о Самарском госуниверситете, Самарском кадетском корпусе МБОУ № 170, Куйбышевской железной дороге, а также Самарской губернской думе и региональном Управлении Роспотребнадзора.
"По каждому факту с получивших билеты граждан отобраны объяснительные. В тех случаях, где было выявлено умышленное желание заработать на бесплатных билетах, применены дисциплинарные взыскания и иные виды порицаний вплоть до увольнения", — говорится в сообщении правительства.
На объявления в Сети о продаже пригласительных на самарский Парад Победы ранее обратил внимание председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, продажа таких билетов наблюдается не первый год. Стоимость доходила до 1,7 тысячи рублей. После жалобы Хинштейна объявления были заблокированы. К слову, для предотвращения подобных инцидентов в будущем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил делать именными билеты на парад.
А ранее в Самаре на подростка завели уголовное дело из-за фашистского приветствия на фоне военной техники, проходившей после Парада Победы. Подозреваемый в ближайшее время будет помещён в Центр временного содержания для несовершеннолетних.
TACC / Пётр Ковалёв