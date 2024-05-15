В Дании фотографам запретили снимать фон дер Ляйен на фоне загорающих топлес
Politico: Фотографам запретили снимать главу ЕК на фоне загорающих топлес
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © TACC / AP
В Дании организаторы Копенгагенского саммита демократии запретили фотографам снимать главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен на фоне загорающих топлес людей. Об этом пишет газета Politico.
По её данным, неподалёку от места проведения саммита загорающие на пляже были с обнажённой грудью и фон дер Ляйен могла попасть в кадр вместе с ними. В связи с этим организаторы мероприятия обязали фотографов избегать таких снимков. Как отмечают журналисты, 14 мая, в день саммита, на пляже было много загорающих топлес.
В феврале стало известно, что 65-летняя Фон дер Ляйен будет ещё раз баллотироваться на пост главы ЕК. В марте она официально стала кандидатом, её поддержали 400 участников, против выступили 89. Всего голосовать мог 801 делегат.