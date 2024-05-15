В Дании фотографам запретили снимать фон дер Ляйен на фоне загорающих топлес

По её данным, неподалёку от места проведения саммита загорающие на пляже были с обнажённой грудью и фон дер Ляйен могла попасть в кадр вместе с ними. В связи с этим организаторы мероприятия обязали фотографов избегать таких снимков. Как отмечают журналисты, 14 мая, в день саммита, на пляже было много загорающих топлес.