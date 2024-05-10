"Аморально": "Интимные" фото Зеленского и фон дер Ляйен украсили улицы Вены

Предвыборные плакаты Австрийской партии свободы (FPÖ) на рекламных щитах с целующимися Владимиром Зеленским и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вызвали возмущение у украинских дипломатов, в связи с чем те обратились с жалобой в МИД европейской республики. Об этом информировало агентство "Укринформ".

"Только что посольству стало известно о манипулятивном содержании плаката партии FPÖ, посол Украины безотлагательно подверг острой критике его содержание", — сказано в сообщении.