"Аморально": "Интимные" фото Зеленского и фон дер Ляйен украсили улицы Вены
"Укринформ": Фото целующихся Зеленского и фон дер Ляйен украсили улицы Вены
Владимир Зеленский целует председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Обложка © ТАСС / STEPAN FRANKO / EPA
Предвыборные плакаты Австрийской партии свободы (FPÖ) на рекламных щитах с целующимися Владимиром Зеленским и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вызвали возмущение у украинских дипломатов, в связи с чем те обратились с жалобой в МИД европейской республики. Об этом информировало агентство "Укринформ".
"Только что посольству стало известно о манипулятивном содержании плаката партии FPÖ, посол Украины безотлагательно подверг острой критике его содержание", — сказано в сообщении.
Изображение милующихся политиков на фоне военной техники и разрухи сопровождает надпись "Разжигание войны". Для самой карикатуры авторы использовали одно из фото, на котором Зеленский целует фон дер Ляйен. Когда именно были вывешены пикантные снимки на рекламных щитах Вены, пока не установлено. В украинском посольстве посчитали такой креатив "аморальным и отвратительным".
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Документы были приняты Верховной радой 8 мая. За проголосовало подавляющее большинство депутатов. Это уже 11-е продление мобилизации и военного положения на Украине после начала конфликта.