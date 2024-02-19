Фон дер Ляйен заявила, что будет ещё раз баллотироваться на пост главы ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о желании снова баллотироваться на данный пост. Соответствующее заявление политик сделала по итогам заседания правления немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС).

"Сегодня я принимаю абсолютно осознанное и продуманное решение. Я хочу выдвинуть свою кандидатуру на второй срок", — сказала она.

Как отметил председатель ХДС Фридрих Мерц, решение о выдвижении было принято единогласно. В случае избрания это будет второй срок фон дер Ляйен, на первый, признавалась глава ЕК, она "согласилась интуитивно".