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19 февраля, 13:08

Фон дер Ляйен заявила, что будет ещё раз баллотироваться на пост главы ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о желании снова баллотироваться на данный пост. Соответствующее заявление политик сделала по итогам заседания правления немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС).

"Сегодня я принимаю абсолютно осознанное и продуманное решение. Я хочу выдвинуть свою кандидатуру на второй срок", — сказала она.

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Как отметил председатель ХДС Фридрих Мерц, решение о выдвижении было принято единогласно. В случае избрания это будет второй срок фон дер Ляйен, на первый, признавалась глава ЕК, она "согласилась интуитивно".

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о планах производить оружие для Украины на доходы от замороженных активов России. По словам главы Еврокомиссии, решение пока не принято.

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ТАСС / AP / Jean-Francois Badias

Матвей Константинов
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