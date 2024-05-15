Обвиняемый в убийстве журналистки Бабаевой полностью признал вину и раскаялся

Обвиняемый по делу о гибели журналистки, главы крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой признал свою вину в ходе заседания Симферопольского районного суда. Об этом сообщает РИА "Новости Крым".

Светлана Бабаева погибла в 2022 году на одном из полигонов в Крыму, где она занималась военно-спортивной подготовкой. По данным следствия, во время учебных занятий на полигоне инструктор Малёв в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт. Рикошетом пуля попала в голову и шею Бабаевой. Журналистка скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".