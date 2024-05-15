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15 мая, 10:45

Обвиняемый в убийстве журналистки Бабаевой полностью признал вину и раскаялся

Обвиняемый в убийстве журналистки Бабаевой Малёв полностью признал вину

Светлана Бабаева. Обложка © ТАСС / Андрей Епихин

Светлана Бабаева. Обложка © ТАСС / Андрей Епихин

Обвиняемый по делу о гибели журналистки, главы крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой признал свою вину в ходе заседания Симферопольского районного суда. Об этом сообщает РИА "Новости Крым".

"Признаю. Полностью. Искренне раскаиваюсь", заявил Игорь Малёв в ходе судебного заседания.

Его адвокат Вячеслав Позигун подтвердил наличие прямых доказательств, указывающих на вину подсудимого. Следующее заседание суда состоится 3–4 июня, будут заслушаны свидетели.

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Светлана Бабаева погибла в 2022 году на одном из полигонов в Крыму, где она занималась военно-спортивной подготовкой. По данным следствия, во время учебных занятий на полигоне инструктор Малёв в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт. Рикошетом пуля попала в голову и шею Бабаевой. Журналистка скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Мирон Сидоров
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