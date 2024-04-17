Дело о гибели журналистки Бабаевой на полигоне в Крыму получило новый оборот спустя 1,5 года
В суд Крыма передали уголовное дело о гибели журналистки Бабаевой на полигоне
Экс-руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева. Фото © ТАСС / Андрей Епихин
Уголовное дело о гибели бывшего руководителя Крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой на полигоне в 2022 году получило новый оборот спустя 1,5 года — его передали в Симферопольский районный суд. Фигуранту вменяется статья "Причинении смерти по неосторожности", сообщил муж погибшей Евгений Двоскин.
"Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу. Номер дела 1-267/2024. Судья — Сердюк Александр Сергеевич. Уникальный идентификатор 91RS0019-01-2024-002078-23", — рассказал РИА "Новости" Двоскин, который проходит по делу как потерпевший.
По его словам, речь идёт о ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", обвиняемый один — Игорь Николаевич Малёв. Первое заседание назначено на 15 мая на 10:00 мск, уточнил вдовец.
Напомним, о гибели Светланы Бабаевой стало известно 28 октября 2022 года. Трагедия произошла на учебно-тренировочном полигоне в Крыму, где журналист занималась военно-спортивной стрельбой, в неё попала шальная пуля. Бабаевой было 50 лет. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью журналистки и отметил, что она была настоящим профессионалом своего дела.