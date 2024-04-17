Дело о гибели журналистки Бабаевой на полигоне в Крыму получило новый оборот спустя 1,5 года

Уголовное дело о гибели бывшего руководителя Крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой на полигоне в 2022 году получило новый оборот спустя 1,5 года — его передали в Симферопольский районный суд. Фигуранту вменяется статья "Причинении смерти по неосторожности", сообщил муж погибшей Евгений Двоскин.

"Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу. Номер дела 1-267/2024. Судья — Сердюк Александр Сергеевич. Уникальный идентификатор 91RS0019-01-2024-002078-23", — рассказал РИА "Новости" Двоскин, который проходит по делу как потерпевший.