Минобороны РФ: Российская ПВО за сутки сбила МиГ-29, 12 ракет ATACMS и "Точка-У"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили самолёт МиГ-29, а также 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и "Точка-У" Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сводке Министерства обороны России о ходе проведения специальной военной операции (СВО) от среды, 15 мая.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 40 беспилотных летательных аппаратов, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и "Точка-У", а также 45 реактивных снарядов HIMARS производства США, "Ураган" и "Ольха", — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что при помощи оперативно-тактической авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 135 районах.