За минувшие сутки ВСУ впервые потеряли на фронте радиолокационную станцию "Каста", сообщили в Минобороны РФ. На том участке фронта работают бойцы Южной группировки войск ВС России.

Наши бойцы заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 10-й горно-штурмовой, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 22-й, 33-й, 54-й, 57-й механизированным бригадам ВСУ и 106-й бригаде территориальной обороны в районах Калинина, Раздоловки, Клещеевки, Невельского, Красногоровки, Георгиевки ДНР и Белогоровки ЛНР.

Помимо "Касты", противник лишился более чем 510 военнослужащих, пяти боевых бронированных машин, десяти автомобилей, американских 155-миллиметровых гаубиц М198 и M777, британской 155-миллиметровой гаубицы FН70, 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-С", двух 152-миллиметровых гаубиц Д-20, двух 122-миллиметровых гаубиц Д-30, британского 105-миллиметрового орудия L119 и трёх полевых складов боеприпасов.