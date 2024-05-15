Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 12:27

"Братские народы": В МИД заявили о неизбежности примирения России и Украины

Замглавы МИД Галузин: Рано или поздно народы России и Украины помирятся

В последние дни ВС РФ успешно продвигаются в Харьковском направлении, многие эксперты говорят о скорой гибели киевского режима и логичной развязке СВО. Стоит ли ждать примирения народов России и Украины и как скоро это может произойти, рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Рано или поздно отношения между народами России и Украины восстановятся. Пусть это займёт определённое время, но люди сумеют найти общий язык. Дело в том, что мы имеем общие славянские корни. Несмотря ни на что, наши народы — братские", — заявил Галузин в интервью NEWS.ru

Замглавы МИД напомнил, что Россию и Украину объединяет общая многовековая история, единая православная вера, семейные связи. Два народа на протяжении столетий стояли плечом к плечу и в горе, и в радости. Вместе сражались против общего врага и вместе поднимали разрушенные им родные края, подчеркнул Галузин.

Путин назвал украинцев братским народом
Путин назвал украинцев братским народом

Ранее по поводу возобновления дружбы двух народов высказывался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что не имеет сомнений в восстановлении отношений россиян и украинцев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Мирон Сидоров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • МИД РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров