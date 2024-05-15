"Братские народы": В МИД заявили о неизбежности примирения России и Украины

В последние дни ВС РФ успешно продвигаются в Харьковском направлении, многие эксперты говорят о скорой гибели киевского режима и логичной развязке СВО. Стоит ли ждать примирения народов России и Украины и как скоро это может произойти, рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Рано или поздно отношения между народами России и Украины восстановятся. Пусть это займёт определённое время, но люди сумеют найти общий язык. Дело в том, что мы имеем общие славянские корни. Несмотря ни на что, наши народы — братские", — заявил Галузин в интервью NEWS.ru

Замглавы МИД напомнил, что Россию и Украину объединяет общая многовековая история, единая православная вера, семейные связи. Два народа на протяжении столетий стояли плечом к плечу и в горе, и в радости. Вместе сражались против общего врага и вместе поднимали разрушенные им родные края, подчеркнул Галузин.