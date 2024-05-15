Клава Кока, Баста и Инстасамка показали первые посты в соцсети "ВКонтакте"

Известные российские артисты поделились своими первыми публикациями в соцсети "ВКонтакте" в рамках масштабной рекламной кампании этой онлайн-платформы. Среди тех, кто присоединился к инициативе, — певицы Клава Кока и Инстасамка, блогеры Влад А4 и Валя Карнавал, а также комик Антон Шастун и рэпер Баста, сообщается в пресс-релизе VK.

Популярные артисты и блогеры показали первые посты в соцсети "ВКонтакте". Видео © VK

"ВКонтакте" стала местом встречи для многомиллионной аудитории с разными интересами. Пользователей объединили первые эмоции, связанные с соцсетью: первый друг, лайк, пост и трек в плейлисте. Современные сервисы соцсети позволили добавить к ним новые впечатления: от публикации первой истории или клипа до первого стрима или видеосообщения. Эти эмоции доступны для активной аудитории в 85 миллионов пользователей, которые открыли для себя мир соцсети", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, слоган кампании "А что для тебя было первым "ВКонтакте"?" отражает идею о том, что в соцсети всегда что-то случается впервые. Так, в видеоролике можно увидеть, как Влад А4 снимает стрим или как Баста публикует трек. Пользователи соцсети могут присоединиться к кампании. Для этого им нужно поделиться в посте первыми воспоминаниями и опубликовать его с хештегом #первыйВКонтакте.

Первые посты Клавы Коки и Инстасамки в соцсети "Вконтакте". Обложка © VK

Кампания также стартовала на ТВ, в метро, аэропортах, вузах, на медиафасадах крупнейших городов. Пользователи могут рассказать о своих первых моментах под постами пяти инфлюэнсеров. Сотрудники "ВКонтакте" отберут самые интересные рассказы и выведут их на медиафасадах в Москве и Санкт-Петербурге.