Названа самая популярная соцсеть в России
Социальная сеть "ВКонтакте" стала лидером по охвату среди россиян
Социальная сеть "ВКонтакте" стала лидером по охвату среди российских пользователей. Об этом свидетельствуют результаты исследования проекта Mediascope Cross Web.
"ВКонтакте" продолжает оставаться самой популярной соцсетью в России. Каждый месяц туда заходят порядка 89 миллионов пользователей. А в декабре прошлого года социальной сети удалось поставить новый рекорд — достичь охвата в 73%. Ближайшие конкуренты по этому показателю: Telegram (68%), TikTok (55%) и "Одноклассники" (43%).
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в мае 2023 года показатель среднесуточных посещений социальной сети составлял 81,5 миллиона человек. А в августе "ВКонтакте" уже удалось стать лидером среди россиян по популярности. Как выяснили эксперты, в среднем на момент исследования пользователи проводили в ней по 129 минут в день.
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