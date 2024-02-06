Названа самая популярная соцсеть в России

"ВКонтакте" продолжает оставаться самой популярной соцсетью в России. Каждый месяц туда заходят порядка 89 миллионов пользователей. А в декабре прошлого года социальной сети удалось поставить новый рекорд — достичь охвата в 73%. Ближайшие конкуренты по этому показателю: Telegram (68%), TikTok (55%) и "Одноклассники" (43%).