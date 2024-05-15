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Регион
15 мая, 11:33

"Мне деньги нужны": Под Тулой подростки шантажом заставили ребёнка есть семечки с земли

В Щёкино Тульской области подростки заставляли мальчика есть семечки с асфальта

В Сети распространяется жестокое видео из города Щёкино Тульской области. На нём подростки заставляют маленького мальчика есть семечки с асфальта, а тот со словами "мне деньги нужны" делает всё, что говорят агрессивные тинейджеры.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы и омбудсмену, чтобы те разобрались в ситуации.

"Мы обратимся в правоохранительные органы и к уполномоченному по правам ребёнка в регионе с просьбой провести проверку. Грустно такое видеть", — говорится в сообщении Мизулиной.

В Москве отец издевался над сыном так, что ему ампутировали восемь пальцев на руках
В Москве отец издевался над сыном так, что ему ампутировали восемь пальцев на руках

Ранее Life.ru рассказывал, что в Краснодарском крае супруги избивали своих детей, запирали их раздетыми в подвале и морили голодом. Теперь горе-родителям грозит срок.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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