"Мне деньги нужны": Под Тулой подростки шантажом заставили ребёнка есть семечки с земли
В Щёкино Тульской области подростки заставляли мальчика есть семечки с асфальта
В Сети распространяется жестокое видео из города Щёкино Тульской области. На нём подростки заставляют маленького мальчика есть семечки с асфальта, а тот со словами "мне деньги нужны" делает всё, что говорят агрессивные тинейджеры.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы и омбудсмену, чтобы те разобрались в ситуации.
"Мы обратимся в правоохранительные органы и к уполномоченному по правам ребёнка в регионе с просьбой провести проверку. Грустно такое видеть", — говорится в сообщении Мизулиной.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Краснодарском крае супруги избивали своих детей, запирали их раздетыми в подвале и морили голодом. Теперь горе-родителям грозит срок.
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