"Мне деньги нужны": Под Тулой подростки шантажом заставили ребёнка есть семечки с земли

В Сети распространяется жестокое видео из города Щёкино Тульской области. На нём подростки заставляют маленького мальчика есть семечки с асфальта, а тот со словами "мне деньги нужны" делает всё, что говорят агрессивные тинейджеры.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы и омбудсмену, чтобы те разобрались в ситуации.

"Мы обратимся в правоохранительные органы и к уполномоченному по правам ребёнка в регионе с просьбой провести проверку. Грустно такое видеть", — говорится в сообщении Мизулиной.