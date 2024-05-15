Соколова из "Уральских пельменей" и его жену обманул таксист в Турции

Звезду "Уральских пельменей" Дмитрия Соколова и его супругу обманул таксист в Стамбуле. В одной из социальных сетей Ксения призналась, что по итогу за поездку им пришлось отдать в несколько раз больше, чем планировалось.

"Заказали мы такси по Uber за 400 лир до точки — в самом аэропорту нам насчитали 4000 лир за 4,5 километра (около 12 тысяч рублей по нынешнему курсу. — Прим. Life.ru). Мы вышли к таксисту, увидели его машину, и, пока шли к нему, он отменил поездку, потом включил счётчик и вёз нас 4,5 километра 20 минут", — цитирует её Ura.ru.

По словам Ксении, на все вопросы водитель отвечал, что нормальная дорога была закрыта и её пришлось объезжать. Она призвала туристов быть внимательнее при поездке в этот турецкий город.