Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 11:37

Соколова из "Уральских пельменей" и его жену обманул таксист в Турции

Дмитрий Соколов и его супруга Ксения. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dk_sokolove

Дмитрий Соколов и его супруга Ксения. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dk_sokolove

Звезду "Уральских пельменей" Дмитрия Соколова и его супругу обманул таксист в Стамбуле. В одной из социальных сетей Ксения призналась, что по итогу за поездку им пришлось отдать в несколько раз больше, чем планировалось.

"Заказали мы такси по Uber за 400 лир до точки — в самом аэропорту нам насчитали 4000 лир за 4,5 километра (около 12 тысяч рублей по нынешнему курсу. — Прим. Life.ru). Мы вышли к таксисту, увидели его машину, и, пока шли к нему, он отменил поездку, потом включил счётчик и вёз нас 4,5 километра 20 минут", — цитирует её Ura.ru.

По словам Ксении, на все вопросы водитель отвечал, что нормальная дорога была закрыта и её пришлось объезжать. Она призвала туристов быть внимательнее при поездке в этот турецкий город.

"Зашёл не в тот переход": Жена звезды "Уральских пельменей" мемом оценила видео его утех с девушками
"Зашёл не в тот переход": Жена звезды "Уральских пельменей" мемом оценила видео его утех с девушками

Ранее другой участник "Уральских пельменей" — Сергей Ершов — рассказал, как однажды чуть не стал кандидатом в президенты России. По словам актёра, он отказался, опасаясь, что "вынесут" политические тяжеловесы.

Матвей Константинов
  • Новости
  • уральскиепельмени
  • Турция
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров