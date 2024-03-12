"Зашёл не в тот переход": Жена звезды "Уральских пельменей" мемом оценила видео его утех с девушками
Жена Соколова из "Уральских пельменей" разместила смешной мем о дебоше мужа
Мем от жены Дмитрия Соколова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dk_sokolove
Жена Дмитрия Соколова Ксения разместила в соцсети забавный мем, прокомментировав им своё отношение к шумихе из-за видео в Сети, на котором её муж развлекается с девушками в ночном клубе, а затем ругается с подростками в переходе метро в Екатеринбурге.
"Шутка вечера: "В жизни каждого гражданина есть такие моменты, когда зашёл не в тот переход", — гласит надпись на фото с Соколовым.
Также на снимке возле юмориста висит табличка: "Осторожно хищники!" Ксения добавила, что накануне ей поступило много звонков из-за инцидента с мужем: "Много смеялись и много раздули!" Женщина говорит, что отнеслась с иронией к шумихе на пустом месте. По её словам, подростки устроили дешёвый хайп со звездой и не более того.
Напомним, в Сети появилось видео, как звезда "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов поругался с подростками в переходе метро в Екатеринбурге, потому что те якобы оскорбили одну из девушек в его компании. Однако, как предполагается, молодые люди могли спровоцировать ситуацию, чтобы сделать шок-контент со звездой. Жена Соколова рассказала, что девушки, с которыми отдыхал её муж в баре, а потом спустился в метро, были реквизиторами и администраторами артиста. А по словам менеджера юмориста, на видео вовсе не Соколов, а "некто в силиконовой маске". Делом займётся полиция.