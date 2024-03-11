Некто в силиконовой маске: Менеджер Соколова опроверг участие артиста в потасовке странной отмазкой
Менеджер Соколова заявил, что на скандальном видео не он, а "человек в маске"
Звезда "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго
Менеджер звезды "Уральских пельменей" Дмитрия Соколова, который вступил в конфликт с подростками в подземном переходе в Екатеринбурге, заявил SHOT, что на скандальном видео вовсе не комик, а некто в силиконовой маске артиста.
"Возможно, это ваш сотрудник, шотовский", — сыронизировал его менеджер Влад Москалёв.
Участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов устроил дебош в метро. Видео © t.me / SHOT
Напомним, сегодня сообщалось, что Соколов сцепился с подростками в Екатеринбурге. До инцидента его засняли в клубе во время танцев с девушками. По словам жены комика, он отдыхал в компании, а этими девушками оказались реквизиторы и администраторы артиста. Случившимся уже заинтересовалась полиция. Позже знакомый подростков, с которыми произошёл конфликт, заявил, что молодые люди могли сами спровоцировать потасовку.