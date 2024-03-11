"Они задиры": Знакомый подростков раскрыл одну из причин их конфликта с Соколовым
Ura.ru: Поругавшиеся с Соколовым подростки могли сами спровоцировать конфликт
Подростки, поругавшиеся с комиком из "Уральских пельменей" Дмитрием Соколовым в Екатеринбурге, могли сами спровоцировать артиста на конфликт. Об этом Ura.ru рассказал их знакомый, который пожелал остаться анонимным. По его словам, молодые люди совсем не из тех, кто промолчит в острой ситуации.
Участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов устроил дебош в метро. Видео © T.me / SHOT
"Знаю, что ребята далеко не те, кто промолчит и забудет. Они цепляются за слова, задиры. Скорее всего, они сами спровоцировали [Соколова]", — сказал он.
Напомним, сегодня стало известно о том, что участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов сцепился с подростками в Екатеринбурге. Звезду также засняли в клубе во время танцев с девушками перед разборками в метро. При этом супруга комика заявила, что он отдыхал в компании, а этими девушками оказались его коллеги — реквизиторы и администраторы. Инцидентом уже заинтересовалась полиция.
T.me / SHOT