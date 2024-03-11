"Они задиры": Знакомый подростков раскрыл одну из причин их конфликта с Соколовым

Подростки, поругавшиеся с комиком из "Уральских пельменей" Дмитрием Соколовым в Екатеринбурге, могли сами спровоцировать артиста на конфликт. Об этом Ura.ru рассказал их знакомый, который пожелал остаться анонимным. По его словам, молодые люди совсем не из тех, кто промолчит в острой ситуации.