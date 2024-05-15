Семнадцатая за месяц мощнейшая вспышка произошла на Солнце

Сегодня учёные зарегистрировали на Солнце мощную вспышку самого высокого класса Х. Это уже семнадцатая подобная вспышка в мае, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

"15 мая в 11:37 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X3.4 продолжительностью 34 минуты", — сообщили в институте.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачёв отметил, что такие колебания на главной для землян звезде цикличны. По его словам, мощные вспышки фиксируются каждые 11 лет. Исследователь рассказал, что предыдущий пик активности случился в 2012–2014 годах.

"Солнце имеет периодичность активности. Каждые 11 лет — плюс-минус год — оно входит в очень активное состояние. Предыдущий пик активности был в 2012–2014 годах. Можно было заранее предугадать, что следующий пик активности солнца будет в 2023–2025 годах. Это и произошло", — уточнил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Вместе с тем учёный указал, что на этот раз активность на Солнце превысила все ожидания. Прогнозировалось, что пик будет слабым, а светило может впасть в спячку. Тем не менее зафиксированные вспышки не являются рекордными, в истории были и более громкие события. "Солнцу есть куда расти", — заключил Богачёв.