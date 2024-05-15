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15 мая, 11:58

Суд в Москве отправил в СИЗО блогера, угрожавшего участникам СВО

Александр Соколовский в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Александр Соколовский в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Зеленоградский районный суд Москвы заключил под стражу блогера Александра Соколовского, который на стриме угрожал участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Мужчину обвиняют по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

"Постановлением Зеленоградского районного суда города Москвы Соколовскому Александру Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 13 июля 2024 года", — говорится в сообщении.

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Напомним, о задержании Александра Соколовского стало известно вчера, 14 мая. Мужчина на стриме оскорблял участников спецоперации на Украине и угрожал им. Возбуждено уголовное дело.

Матвей Константинов
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