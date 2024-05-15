Суд в Москве отправил в СИЗО блогера, угрожавшего участникам СВО

Зеленоградский районный суд Москвы заключил под стражу блогера Александра Соколовского, который на стриме угрожал участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Мужчину обвиняют по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

"Постановлением Зеленоградского районного суда города Москвы Соколовскому Александру Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 13 июля 2024 года", — говорится в сообщении.