В Москве задержали блогера, в прямом эфире угрожавшего участникам СВО

В Москве задержали блогера, который в прямом эфире оскорблял участников спецоперации на Украине и угрожал им расправой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из УВД по Зеленоградскому административному округу столицы и ФСБ России установили личность мужчины, который во время стрима оскорблял участников СВО и угрожал им расправой... В его квартире проведён обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника и средства мобильной связи", — написала она в телеграм-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Ведётся следствие.