В Москве задержали блогера, в прямом эфире угрожавшего участникам СВО
Стример из Москвы, угрожавший участникам СВО. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
В Москве задержали блогера, который в прямом эфире оскорблял участников спецоперации на Украине и угрожал им расправой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги из УВД по Зеленоградскому административному округу столицы и ФСБ России установили личность мужчины, который во время стрима оскорблял участников СВО и угрожал им расправой... В его квартире проведён обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника и средства мобильной связи", — написала она в телеграм-канале.
Возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Ведётся следствие.
Напомним, недавно завершилось дело другого скандального стримера — Алексея Сидорова из Челябинска. Весной 2023 года он на стриме призвал ВСУ атаковать Московский Кремль. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мужчина заявлял, что скандальную фразу якобы вырезали из контекста. В апреле Алексея приговорили к 2,5 года колонии.