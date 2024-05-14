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14 мая, 08:45

В Москве задержали блогера, в прямом эфире угрожавшего участникам СВО

Стример из Москвы, угрожавший участникам СВО. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Стример из Москвы, угрожавший участникам СВО. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

В Москве задержали блогера, который в прямом эфире оскорблял участников спецоперации на Украине и угрожал им расправой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из УВД по Зеленоградскому административному округу столицы и ФСБ России установили личность мужчины, который во время стрима оскорблял участников СВО и угрожал им расправой... В его квартире проведён обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника и средства мобильной связи", — написала она в телеграм-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Ведётся следствие.

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В Москве задержали треш-блогера, который оскорблял пенсионерок ради пранков

Напомним, недавно завершилось дело другого скандального стримера — Алексея Сидорова из Челябинска. Весной 2023 года он на стриме призвал ВСУ атаковать Московский Кремль. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мужчина заявлял, что скандальную фразу якобы вырезали из контекста. В апреле Алексея приговорили к 2,5 года колонии.

Матвей Константинов
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