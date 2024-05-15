Путин подчеркнул, что изменений в руководстве Генштаба не планируется
Изменений в руководстве Генштаба нет и не планируется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.
Путин подчеркнул, что изменений в руководстве Генштаба не планируется. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно", — отметил Путин.
Он подчеркнул, что блок боевой работы функционирует ритмично и действует успешно.
В ходе встречи глава государства представил командующим нового министра обороны Андрея Белоусова, а также поблагодарил за работу его предшественника Сергея Шойгу.
Life.ru