Изменений в руководстве Генштаба нет и не планируется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

Путин подчеркнул, что изменений в руководстве Генштаба не планируется. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно", — отметил Путин.

Он подчеркнул, что блок боевой работы функционирует ритмично и действует успешно.