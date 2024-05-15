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15 мая, 12:42

Путин подчеркнул, что изменений в руководстве Генштаба не планируется

Изменений в руководстве Генштаба нет и не планируется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

Путин подчеркнул, что изменений в руководстве Генштаба не планируется. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно",  отметил Путин.

Он подчеркнул, что блок боевой работы функционирует ритмично и действует успешно.

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В ходе встречи глава государства представил командующим нового министра обороны Андрея Белоусова, а также поблагодарил за работу его предшественника Сергея Шойгу.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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