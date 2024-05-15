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15 мая, 13:19

В Петербурге врачи спасают 10-летнего школьника со вспоротым животом

В Петербурге спасают 10-летнего мальчика, распоровшего живот осколком стекла

В Санкт-Петербурге врачи Педиатрического университета спасают 10-летнего мальчика, получившего тяжелейшую травму в результате несчастного случая. Находясь дома, ребёнок случайно разбил стекло межкомнатной двери — и осколок распорол ему живот.

Как журналистам сообщили в пресс-службе медвуза, с колото-резаным ранением юного пациента сразу же поместили в хирургическую реанимацию. Там заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста Алексей Подкаменев и детский хирург Михаил Мельников провели ребёнку экстренную операцию.

"Выполнили ревизию брюшной полости, обнаружили перфорацию тонкой кишки и ушили её. Дефект был размером шесть сантиметров", — пояснил Подкаменев.

Сейчас мальчик находится в сознании, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Медики продолжают борьбу за спасение жизни юного пациента.

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Ранее Life.ru писал, что в московском Зеленограде 11-месячная девочка проглотила пуговицу и умерла на руках у родителей. Малышка наткнулась на несъедобный предмет, когда ползала по квартире без присмотра взрослых и старших детей.

Обложка ©

TACC / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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