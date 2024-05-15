В Петербурге врачи спасают 10-летнего школьника со вспоротым животом

В Санкт-Петербурге врачи Педиатрического университета спасают 10-летнего мальчика, получившего тяжелейшую травму в результате несчастного случая. Находясь дома, ребёнок случайно разбил стекло межкомнатной двери — и осколок распорол ему живот.

Как журналистам сообщили в пресс-службе медвуза, с колото-резаным ранением юного пациента сразу же поместили в хирургическую реанимацию. Там заведующий кафедрой хирургических болезней детского возраста Алексей Подкаменев и детский хирург Михаил Мельников провели ребёнку экстренную операцию.

"Выполнили ревизию брюшной полости, обнаружили перфорацию тонкой кишки и ушили её. Дефект был размером шесть сантиметров", — пояснил Подкаменев.

Сейчас мальчик находится в сознании, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Медики продолжают борьбу за спасение жизни юного пациента.