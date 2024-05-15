"Противоречит закону": В ЕБС оценили идею по использованию системы для штрафования россиян

Использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для отслеживания нарушителей общественного порядка и преступников невозможно, поскольку это запрещено законом. Об этом Life.ru рассказал сотрудник ЕБС.

"Это прежде всего противоречит федеральному закону № 572, согласно которому ЕБС не предназначена для оперативно-разыскной деятельности или охраны правопорядка", — сказал специалист.

Также, по его словам, система не работает в автоматическом режиме. То есть ЕБС не может "увидеть" пользователя, пока тот самостоятельно не обратился за услугой. Наконец, в-третьих, сама регистрация в системе добровольная, а для обработки биометрии требуется согласие гражданина. В противном случае данные использоваться не могут, подчеркнул собеседник Life.ru. В заключение он посоветовал авторам инициативы не расстраиваться и придумать собственную систему, чтобы максимально эффективно штрафовать нарушителей.