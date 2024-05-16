Сыграет злую шутку: Названы главные опасности табуретки для человека

Если долго сидеть на табуретке, можно навредить своему позвоночнику и ногам. Этот предмет интерьера вызывает излишнее напряжение опорно-двигательного аппарата и затекание нижних конечностей, рассказала терапевт Кристина Заплавнова.

"Табуретка практична, уместна в небольших помещениях, но на этом плюсы заканчиваются. Долго сидеть на ней нельзя из-за излишнего напряжения мышц спины и нагрузки на позвоночник", — заявила Заплавнова в беседе с NEWS.ru.

Специалист отметила, что табуретка сыграет злую шутку с осанкой, ведь на ней практически никто не держит спину прямо и сутулится. Кроме того, на ней часто затекают ноги, добавила врач.