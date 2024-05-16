Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 23:55

Сыграет злую шутку: Названы главные опасности табуретки для человека

Терапевт Заплавнова: Сидеть на табуретке опасно для позвоночника

Если долго сидеть на табуретке, можно навредить своему позвоночнику и ногам. Этот предмет интерьера вызывает излишнее напряжение опорно-двигательного аппарата и затекание нижних конечностей, рассказала терапевт Кристина Заплавнова.

"Табуретка практична, уместна в небольших помещениях, но на этом плюсы заканчиваются. Долго сидеть на ней нельзя из-за излишнего напряжения мышц спины и нагрузки на позвоночник", — заявила Заплавнова в беседе с NEWS.ru.

"Можно заработать геморрой": Врач озвучила жуткие последствия сидячей работы
"Можно заработать геморрой": Врач озвучила жуткие последствия сидячей работы

Специалист отметила, что табуретка сыграет злую шутку с осанкой, ведь на ней практически никто не держит спину прямо и сутулится. Кроме того, на ней часто затекают ноги, добавила врач.

Навредить спине можно не только дома, но и в автомобиле, писал Life.ru ранее. Водителей предупредили об опасности неудобной позы за рулём, которая может привести к хронической тазовой боли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Мирон Сидоров
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров