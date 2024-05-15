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15 мая, 14:07

Путин раскрыл, чем займётся Дюмин на посту помощника президента

Путин: Дюмин будет содействовать Правительству РФ в обеспечении ВС вооружениями

Алексей Дюмин. Обложка © Telegram / Алексей Дюмин

Алексей Дюмин. Обложка © Telegram / Алексей Дюмин

Помощник президента РФ Алексей Дюмин будет помогать правительству, "Ростеху" в вопросах обеспечения ВС России вооружениями. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Путин проводит совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Одно из важнейших направлений, которым он будет заниматься, будет как раз оказание помощи правительству и нашим компаниям, в том числе компании "Ростех", в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооружённой борьбы наших вооружённых сил", — сказал Путин в ходе совещания, посвящённого оборонно-промышленному комплексу (ОПК).

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Как сообщал Life.ru, в среду, 15 мая, после формирования нового правительства Путин провёл первое совещание по ОПК. В ходе встречи глава государства, в частности, поручил сделать ещё больше для укрепления оборонных отраслей производства.

Никита Осипов
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