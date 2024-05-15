Путин раскрыл, чем займётся Дюмин на посту помощника президента

"Одно из важнейших направлений, которым он будет заниматься, будет как раз оказание помощи правительству и нашим компаниям, в том числе компании "Ростех", в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооружённой борьбы наших вооружённых сил", — сказал Путин в ходе совещания, посвящённого оборонно-промышленному комплексу (ОПК).