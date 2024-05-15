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15 мая, 16:06

Новым спикером Парламента Чечни стал соратник Ахмата-хаджи Кадырова

Кадыров: Новым председателем Парламента Чечни назначен Шаид Жамалдаев

Шаид Жамалдаев. Обложка © VK / Жамалдаев Шаид Вахаевич

Шаид Жамалдаев. Обложка © VK / Жамалдаев Шаид Вахаевич

Зампред Парламента Чечни Шаид Жамалдаев стал новым спикером. В среду, 15 мая, во время тайного голосования его избрали единогласно. О кадровых перестановках уже высказался лидер республики Рамзан Кадыров. Он заявил, что предшественник Жамалдаева — Магомед Даудов — внёс значимый вклад в развитие законотворческой системы, блестяще решал различные задачи, в том числе связанные со специальной военной операцией (СВО), однако теперь "решил искать себя в иных сферах".

"Сегодня Магомед Хожахмедович решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах. Новым председателем Парламента Чеченской Республики сегодня же был избран Шаид Жамалдаев, соратник первого президента Чеченской Республики Ахмата-хаджи Кадырова", — написал он в телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что Жамалдаев, как опытный управленец, легко справится с новыми обязанностями, а Даудов сможет применить "незаурядный талант" руководителя в другой сфере.

Шаид Жамалдаев родился в 1954 году в селе Октябрьское Конюховского района Северо-Казахстанской области Казахской ССР. В 1973-м он поступил в Горский сельскохозяйственный институт, отучившись по специальности "Агрономия". Известно, что Жамалдаев имеет квалификацию "учёный-агроном", является кандидатом политических наук.

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Как сообщал Life.ru, Даудов досрочно сложил полномочия спикера Парламента Чечни после девяти лет работы. По словам парламентария, он принял такое решение после совещания с Кадыровым. Даудов пока не знает, какую должность займёт в будущем, но самое главное для него — быть "на пути Ахмата-хаджи Кадырова" — первого президента Чечни.

Никита Осипов
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