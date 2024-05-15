В центре "Воин" профессиональную переподготовку прошли около сотни инструкторов из десяти регионов России. По прохождению курса специалистам присвоена квалификация "Инструктор-методист по техническим и военно-прикладным видам спорта. Педагог дополнительного образования". Об этом сообщили в пресс-службе центра.

В центре "Воин" более 100 инструкторов прошли военную переподготовку. Фото © Пресс-служба центра "Воин"

Там рассказали, что новоиспечённые инструкторы три месяца знакомились с военными дисциплинами, включая огневую и тактическую подготовку. Кроме того, на базе Педагогического института и Института физической культуры Тюменского государственного университета, спортивного стрелкового комплекса "Стальной азарт" и детского оздоровительно-образовательного центра "Алые паруса" специалисты обучались педагогике.

В центре "Воин" более 100 инструкторов прошли военную переподготовку. Фото © Пресс-служба центра "Воин"

"Инструкторы — это гордость нашего центра. Каждый из вас — пример для подражания, настоящий профессионал с большой буквы. Уверен, что вы с честью будете носить шеврон центра "Воин", передавая свои знания и опыт будущим поколениям. Отдельно хочу поблагодарить наших партнёров, Правительство Тюменской области за помощь в реализации программы", — отметил директор центра "Воин" Игорь Казарезов.

В ближайшее время инструкторы приступят к работе в Волгоградской, Мурманской, Сахалинской, Запорожской и Херсонской областях, Камчатском крае, Республике Саха (Якутия), в Чувашской Республике, ДНР и ЛНР.

Центр "Воин" проводит программы для школьников и студентов, направленные на патриотическое воспитание и спортивную подготовку. Проект включает в себя учебно-тренировочные сборы, военно-спортивные игры и соревнования. Кроме того, центр организует курсы повышения квалификации для педагогов, работающих в области военно-патриотического воспитания молодёжи.