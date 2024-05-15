"Пробивает любую публику": В Москве прошла премьера спектакля "Я люблю тебя, папа"

В Открытом театральном пространстве "Арт-платформа" в Москве в среду, 15 мая, прошла премьера спектакля "Я люблю тебя, папа". Проект был подготовлен на основе рассказа "Случайность... Случайность?" писателя Вячеслава Бавидова.

Режиссёр спектакля "Я люблю тебя, папа" Дмитрий Бикбаев рассказал об истории создания постановки. Видео © Life.ru

Произведение состоит из 15 глав, в которых автор повествует об истории семьи, столкнувшейся со скоропостижной утратой близкого человека. Сам Бавидов глубоко переживал уход отца, и именно эти чувства побудили его к написанию рассказа. Об этом в беседе с Life.ru рассказал режиссёр спектакля Дмитрий Бикбаев, которой недавно тоже пережил горечь утраты.

"Изначально мой друг Вячеслав Бавидов подарил мне своё произведение. Я начал читать, и оказалось, что это полностью повторяет ту ситуацию, которая случилась у меня в жизни. Так же, как в сюжете, 31 декабря ушёл из жизни мой отец. Конечно, это произведение давалось очень тяжело, сложно было его читать, но потом, когда оно уже было прочитано, я подумал: а почему бы не сделать спектакль?" — отметил Бикбаев в разговоре с Life.ru.

По словам режиссёра, он чувствовал себя виноватым, так как думал, что не успел сказать отцу при жизни многое, что он достоин был услышать. Бикбаев добавил, что спектакль приурочен к объявленному в России Году семьи. Он повествует о семейных ценностях, о том, как важно вовремя уделять внимание близким, нуждающимся в этом, чтобы не случилось такой трагедии, о которой рассказывается в сюжете.

"Это по сути автобиография Бавидова. История, которая случилась у него. Ничего здесь придуманного нет. Спектакль получился очень поэтичным, мистическим, объёмным <...> Спектакль на чувственном уровне пробивает любую публику. Неважно, сколько лет. Он для каждого", — считает Бикбаев.