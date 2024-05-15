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Регион
15 мая, 17:27

В международном аэропорту Волгограда вводили план "Ковёр"

В международном аэропорту Волгограда вводили план "Ковёр" вечером 15 мая. Задерживаются все ближайшие рейсы в Москву, Санкт-Петербург, а также в Стамбул, сообщает местный портал V1.ru, ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани.

"Из-за введённых ограничений на использование воздушного пространства из аэропорта Волгограда задерживается вылет и прилёт нескольких рейсов", — говорится в сообщении аэропорта.

План "Ковёр" был введён примерно с 19:00, однако к настоящему времени все ограничения уже сняты. Воздушная гавань сейчас работает в штатном режиме.

Ранее план "Ковёр" вводили в аэропорту Липецка. Причиной оказался украинский дрон, замеченный в регионе.

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Telegram / welcomevolgograd1

Наталья Исакова
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