В международном аэропорту Волгограда вводили план "Ковёр" вечером 15 мая. Задерживаются все ближайшие рейсы в Москву, Санкт-Петербург, а также в Стамбул, сообщает местный портал V1.ru, ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани.

"Из-за введённых ограничений на использование воздушного пространства из аэропорта Волгограда задерживается вылет и прилёт нескольких рейсов", — говорится в сообщении аэропорта.

План "Ковёр" был введён примерно с 19:00, однако к настоящему времени все ограничения уже сняты. Воздушная гавань сейчас работает в штатном режиме.