В Ростовской области ввели режим ЧС из-за майских заморозков

В муниципалитетах Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за заморозков. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

"К сожалению, майские заморозки вызвали частичное повреждение, а местами и гибель сельхозкультур практически во всех районах Ростовской области <...> По предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тыс. га. Напомню, что общая посевная площадь в Ростовской области составляет 4,9 млн га", — написал глава Ростовской области в своём телеграм-канале.

Голубев добавил, что подписал распоряжение о вводе режима ЧС с 18:05 15 мая в муниципальных районах Ростовской области. По его словам, это позволит донским аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери.