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15 мая, 20:19

Прожиточный минимум в России через год предложили повысить на 14,8%

Минтруд РФ предложил в 2025 году увеличить прожиточный минимум до 17 733 рублей

Министерство труда и социальной защиты предложило повысить размер прожиточного минимума до 17 733 рублей в следующем году. Об этом в среду, 15 мая, заявили в пресс-службе ведомства.

"Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рубль. Это на 14,8% выше, чем в 2024 году", — отметили в Минтруде.

Соответствующий проект постановления уже вынесли на обсуждение. В этом году прожиточный минимум составляет 15 453 рубля на душу населения, при этом 16 844 полагается трудоспособным гражданам, 14 989 — детям, а 13 290 — пенсионерам. В результате за год он увеличится на 2280, 2485, 2212 и 1960 рублей соответственно.

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Размер прожиточного минимума используется в основном для оценки нуждаемости россиян. От этого показателя зависят соцвыплаты.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что прожиточный минимум в РФ вырос на 36,7% с 2020 года. По её словам, это на 6,4% превышает уровень инфляции за тот же период.

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Life.ru

Никита Осипов
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