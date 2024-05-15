Прожиточный минимум в России через год предложили повысить на 14,8%

Министерство труда и социальной защиты предложило повысить размер прожиточного минимума до 17 733 рублей в следующем году. Об этом в среду, 15 мая, заявили в пресс-службе ведомства.

"Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рубль. Это на 14,8% выше, чем в 2024 году", — отметили в Минтруде.

Соответствующий проект постановления уже вынесли на обсуждение. В этом году прожиточный минимум составляет 15 453 рубля на душу населения, при этом 16 844 полагается трудоспособным гражданам, 14 989 — детям, а 13 290 — пенсионерам. В результате за год он увеличится на 2280, 2485, 2212 и 1960 рублей соответственно.

Размер прожиточного минимума используется в основном для оценки нуждаемости россиян. От этого показателя зависят соцвыплаты.