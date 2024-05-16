"Сверхнадёжный автомобиль": Крымчанин собирает чудо-багги для военных в собственном гараже

Умелец из Симферополя по просьбе военных, находящихся в зоне спецоперации, собирает уникальные багги прямо в своём гараже. На манёвренную и сверхпроходимую машину, развивающую скорость до 140 км/ч, можно установить защиту от дронов-камикадзе и пулемёт для борьбы с беспилотниками.

Инженер из Симферополя собирает багги для СВО прямо у себя в гараже. Видео © Telegram / SHOT

Модель была разработана 14 лет назад, когда Евгений работал инженером. Машины изготавливались на заводе и были предназначены для туристов и спортсменов, но позже их выпуск прекратился. Тем не менее характеристики авто оказались полезными в военных условиях, и мужчина "по зову души" достал старые чертежи и занялся производством для фронта.

"Вообще, это для спорта. Как когда-то и дроны для спорта были. Вот всё её управление, блокировки, трансмиссия вся нивовская остаётся. Сверхнадёжный автомобиль", — рассказывает инженер на видео, опубликованном телеграм-каналом SHOT.

Первый экземпляр собран исключительно из отечественных деталей. Под корпус можно спрятать плащ-невидимку, делающий машину незаметной для тепловизоров. Крымчанин планирует с помощью активистов "Народного фронта" показать обновлённый багги бойцам и надеется на конвейерное производство на одном из предприятий.