В России появится научно-производственный центр роботов и дронов

В Минобороны России создадут научно-производственный центр (НПЦ), занимающийся дронами и роботами. Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе визита на полигон Московского военного округа.

Визит Сергея Шойгу на полигон Московского военного округа. Видео © Telegram / Минобороны России

"Мы сейчас будем делать научно-производственный центр и одновременно КБ (конструкторское бюро. — Прим. Life.ru) по всем беспилотникам и робототехнике", — сказал он.