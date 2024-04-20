В России появится научно-производственный центр роботов и дронов
Шойгу: В Минобороны создадут научно-производственный центр дронов и роботов
В Минобороны России создадут научно-производственный центр (НПЦ), занимающийся дронами и роботами. Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе визита на полигон Московского военного округа.
Визит Сергея Шойгу на полигон Московского военного округа. Видео © Telegram / Минобороны России
"Мы сейчас будем делать научно-производственный центр и одновременно КБ (конструкторское бюро. — Прим. Life.ru) по всем беспилотникам и робототехнике", — сказал он.
В министерстве уточнили, что НПЦ будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, занимающихся разработкой и производством перспективного вооружения.
Напомним, Сергей Шойгу посетил полигон Московского военного округа. Ему представили беспилотник, способный дистанционно минировать территорию, и стрелковое оружие, разработанное при участии действующих снайперов ВС РФ. Министр поручил оснастить штурмовые подразделения вооружением для борьбы с FPV-дронами.
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