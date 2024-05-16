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16 мая, 00:31

Зеленский указом вывел Украину из соглашений СНГ о ВС и пограничных войсках

Украина вышла из нескольких соглашений СНГ, в том числе из договора о вооружённых силах и пограничных войсках 1991 года. Соответствующие указы подписал Владимир Зеленский. Документы опубликованы на его официальном сайте.

"Такое решение было принято на заседании кабинета министров. Удивительно, что только сейчас. Но уже вышли, и потому хорошо", — написал в телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Помимо вышеназванного Киев вышел из соглашений по стратегическим силам 1991 года, о статусе стратегических сил 1992 года и о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения, тоже 1992 года. Кроме того, Зеленский подписал указ о выходе из некоторых решений Совета глав государств СНГ по участию Украины в совете министров внутренних дел.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни. Причина — сложная ситуация на фронте.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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