Из-за сложной ситуации на фронте Зеленский перенёс все международные мероприятия

Владимир Зеленский распорядился перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Утром в среду, 15 мая, Зеленский провёл ежедневное совещание, на котором заслушал военное командование о ситуации в Харьковской области.

"Мы благодарны партнёрам за понимание", — отметил Никифоров в соцсетях.