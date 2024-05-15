Из-за сложной ситуации на фронте Зеленский перенёс все международные мероприятия
Владимир Зеленский распорядился перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Утром в среду, 15 мая, Зеленский провёл ежедневное совещание, на котором заслушал военное командование о ситуации в Харьковской области.
"Мы благодарны партнёрам за понимание", — отметил Никифоров в соцсетях.
Ранее стало известно, что Зеленский в последний момент отменил запланированный на пятницу визит в Испанию и Португалию. По данным СМИ, причиной для этого послужила тяжёлая для ВСУ ситуация на фронте.
Российская армия ведёт активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзные бои, в частности, разворачиваются за город Волчанск. На Украине уже констатировали, что этот населённый пункт "превращается в Бахмут или Марьинку". Продвижение российских военных в направлении Харькова ранее признали Генштаб ВСУ и Владимир Зеленский. На этом фоне в Киеве даже сменили командующего группировкой "Харьков". Накануне Зеленский вновь посетовал на "напряжённое" положение украинских войск под Харьковом. Он также заявил, что Киеву "нужно заметное ускорение снабжения", так как страны Запада медлят с поставками.
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