Зеленский в последний момент отменил визит в Испанию
CNN: Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию из-за ситуации на фронте
Владимир Зеленский в последний момент отменил запланированный на пятницу визит в Испанию и Португалию. По информации телеканала CNN Portugal, причиной для этого послужила тяжёлая для ВСУ ситуация на фронте.
"Владимир Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за тяжёлой внутренней ситуации на Украине в данный момент", — сообщает телеканал.
По версии телеканала, киевское руководство отложило поездку в том числе из-за ситуации в Харьковской области.
Напомним, что Российская армия ведёт активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Так, накануне ВС РФ взяли под контроль село Бугроватка. Серьёзные бои разворачиваются за город Волчанск. На Украине уже констатировали, что этот населённый пункт "превращается в Бахмут или Марьинку". Продвижение российских военных в направлении Харькова признал Генштаб ВСУ, а также Владимир Зеленский. На этом фоне в Киеве даже сменили командующего группировкой "Харьков".
Telegram / Zelenskiy / Official