Беспилотник сбит над Почепским районом Брянской области

Средства ПВО сбили беспилотник над Почепским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал глава региона в телеграм-канале, поблагодарив подразделения противовоздушной обороны.