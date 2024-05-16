Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 00:03

Беспилотник сбит над Почепским районом Брянской области

Средства ПВО сбили беспилотник над Почепским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал глава региона в телеграм-канале, поблагодарив подразделения противовоздушной обороны.

Гладков: При обстреле Шебекина из РСЗО пострадали два жителя
Гладков: При обстреле Шебекина из РСЗО пострадали два жителя

Ранее Life.ru писал, что средства ПВО уничтожили пять ракет ATACMS над Крымом. Никто из людей не пострадал, повреждения получили дома в Севастополе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров