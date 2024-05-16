Беспилотник сбит над Почепским районом Брянской области
Средства ПВО сбили беспилотник над Почепским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал глава региона в телеграм-канале, поблагодарив подразделения противовоздушной обороны.
Ранее Life.ru писал, что средства ПВО уничтожили пять ракет ATACMS над Крымом. Никто из людей не пострадал, повреждения получили дома в Севастополе.
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