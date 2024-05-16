Новая Зеландия пополнила список антироссийских санкций
Глава МИД Питерс: Новая Зеландия ввела меры против 28 физических и 14 юрлиц РФ
Новая Зеландия ввела санкции против 28 российских граждан и 14 компаний. Об этом говорится в официальном заявлении МИД страны.
"Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц", — гласит документ, размещённый на сайте ведомства.
Новый пакет санкций направлен против физических и юридических лиц, якобы связанных с передачей оружия из КНДР и Ирана в Россию. Кроме того, это меры против тех, "кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию".
В конце февраля сообщалось, что Новая Зеландия вводит пакет антироссийских санкций, касающихся 45 россиян и 16 компаний. Ограничения затрагивали цены на нефть из России, а также поставки продукции через территорию третьих стран в РФ и Белоруссию.
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