Новая Зеландия пополнила список антироссийских санкций

Новая Зеландия ввела санкции против 28 российских граждан и 14 компаний. Об этом говорится в официальном заявлении МИД страны.

"Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц", — гласит документ, размещённый на сайте ведомства.

Новый пакет санкций направлен против физических и юридических лиц, якобы связанных с передачей оружия из КНДР и Ирана в Россию. Кроме того, это меры против тех, "кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию".