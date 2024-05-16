Врач рассказала, как человек собственноручно портит кремы для лица

Чтобы крем для лица действительно приносил пользу, нужно выполнять рекомендации по его хранению и нанесению. О них интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала врач – дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано.

"Не зря в наборе вместе с кремом часто есть ложечки или палочки для его использования. Дело в том, что даже при тщательном мытье рук полностью удалить с пальцев бактерии невозможно — если, конечно, не добавить антисептическое мыло или хлорку", — объяснила специалист.

По её словам, если бактерии попали в крем и начали размножаться, химический состав средства нарушается ещё до истечения заявленного срока хранения. Что же касается популярных сегодня экокремов — натуральных средств на настоящих маслах с минимумом консервантов — эта косметика очень чувствительна к внешнему воздействию. Даже при обычном открытии банки из-за попадания внутрь воздуха некоторые компоненты окисляются и меняют свою структуру.

О бактериях с пальцев и говорить нечего, предупредила Баллирано. А если руки высушены не полностью, то в баночку попадёт влага, способствующая распространению бактерий, и в результате эффективность крема снизится. В лучшем случае не будет желаемого результата, но не исключён и воспалительный процесс с нагноением, заключила врач.