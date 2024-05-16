Средства ПВО за ночь сбили 11 дронов и три ракеты над пятью регионами России

Средства противовоздушной обороны пресекли ночные попытки ВСУ совершить атаки по территории пяти регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Над Белгородской областью уничтожены два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одна ракета "Точка-У" и один беспилотник. Над Крымом пресекли атаку шестью дронами, два БПЛА сбиты над Тульской областью и по одному — над Брянской и Калужской областями.