Средства ПВО за ночь сбили 11 дронов и три ракеты над пятью регионами России
Средства противовоздушной обороны пресекли ночные попытки ВСУ совершить атаки по территории пяти регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Над Белгородской областью уничтожены два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одна ракета "Точка-У" и один беспилотник. Над Крымом пресекли атаку шестью дронами, два БПЛА сбиты над Тульской областью и по одному — над Брянской и Калужской областями.
Кроме того, вечером 15 мая над Крымом было уничтожено пять ракет ATACMS. Осколки повредили дома и машину в частном секторе Севастополя. Никто из людей не пострадал.