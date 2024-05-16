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Регион
16 мая, 04:33

Средства ПВО за ночь сбили 11 дронов и три ракеты над пятью регионами России

Средства противовоздушной обороны пресекли ночные попытки ВСУ совершить атаки по территории пяти регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Над Белгородской областью уничтожены два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одна ракета "Точка-У" и один беспилотник. Над Крымом пресекли атаку шестью дронами, два БПЛА сбиты над Тульской областью и по одному — над Брянской и Калужской областями.

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Кроме того, вечером 15 мая над Крымом было уничтожено пять ракет ATACMS. Осколки повредили дома и машину в частном секторе Севастополя. Никто из людей не пострадал.

Артур Лапсаков
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