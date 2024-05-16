ФСБ перекрыла ещё один канал нелегальной миграции в Россию
ФСБ задержала в Приморье организаторов нелегальной миграции из Центральной Азии
Несколько организаторов нелегальной миграции из стран Центральной Азии были задержаны в Приморье. Об этом сообщило региональное управление ФСБ России.
"УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность межэтнической группы по легализации на территории РФ незаконно пребывающих иностранных граждан – выходцев из стран Центрально-Азиатского региона", — сказано в тексте сообщения.
Было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьёй "Организация незаконной миграции" (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ), задержанных отправили под стражу.
Ранее в Калининграде были задержаны председатели двух общественных объединений. Они содействовали оформлению незаконной регистрации для почти тысячи мигрантов. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Задержанным грозит тюремное заключение сроком до семи лет.
Shutterstock / FOTODOM