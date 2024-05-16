ФСБ перекрыла ещё один канал нелегальной миграции в Россию

Несколько организаторов нелегальной миграции из стран Центральной Азии были задержаны в Приморье. Об этом сообщило региональное управление ФСБ России.

"УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность межэтнической группы по легализации на территории РФ незаконно пребывающих иностранных граждан – выходцев из стран Центрально-Азиатского региона", — сказано в тексте сообщения.

Было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьёй "Организация незаконной миграции" (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ), задержанных отправили под стражу.