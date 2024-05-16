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Роспотребнадзор взвесил риски от охватившей Японию смертельно опасной болезни

Роспотребнадзор не ожидает негативных сценариев по стрептококковой инфекции

16 мая, 09:18
Россию вряд ли ждёт волна стрептококковой инфекции. Обложка © freepik

Россию вряд ли ждёт волна стрептококковой инфекции. Обложка © freepik

Роспотребнадзор не видит предпосылок для всплеска стрептококковой инфекции в нашей стране, но продолжает отслеживать ситуацию с ростом данного заболевания в Японии. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших стрептококковой инфекцией в Японии. В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на предпосылки для развития негативных сценариев для наших граждан", — отмечается в тексте.

В Роспотребнадзоре напомнили, что болезнь может проявлять себя такими симптомами, как высокая температура, боль в горле, воспалительные процессы в носоглотке, слабость. По внешним признакам инфекция похожа на острый тонзиллофарингит. Тяжёлые формы стрептококка связаны с развитием инфекционно-токсического шока, добавили в ведомстве.

Заражающий Японию гемолитический стрептококк грозит смертью, предупреждает врач
Заражающий Японию гемолитический стрептококк грозит смертью, предупреждает врач

Как сообщалось, в Японии фиксируют рекордно большое число заражений гемолитическим стрептококком, который при тяжёлом течении заболевания может привести к отмиранию тканей рук и ног, а также довести до летального исхода. С начала года по 5 мая в Японии был зарегистрирован 801 заболевший, что в 2,76 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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