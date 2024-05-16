Shaman в образе героя-любовника покорил поклонниц новым "страстным" клипом Shaman выпустил клип на песню "Любимая женщина", назвав его многослойным пирогом 16 мая, 09:39 Ярослав Дронов. Обложка © Telegram / Shaman

Певец Shaman (Ярослав Дронов) назвал многослойным пирогом свой новый клип на композицию "Любимая женщина", где он предстал перед поклонницами сразу в нескольких образах. Об этом артист написал в телеграм-канале.

Песня Ярослава Дронова "Любимая женщина". Видео © YouTube / Shaman

"Мой новый клип — как многослойный пирог с начинкой. В нём есть Shaman на любой вкус. Выбирайте, какой вам больше нравится. Представляю свою новую песню и видео, полное страсти, ярких образов, ну и, конечно, здоровой самоиронии", — говорится в тексте.

Весь клип построен в ярко-красных цветах, на фоне декораций появляется Shaman. Но его одежда, причёска и стиль меняются на протяжении всего ролика. Певец несколько раз перевоплощается, примеряя на себя то образ рокера, то романтичного юноши, то офисного клерка. Артист считает, что строчки из его нового творения могут стать шпаргалкой мужчинам для признания в любви своим любимым женщинам.

Ранее ясновидящая Дарья Миронова заявила, что певец Ярослав Дронов смог стать более запоминающимся и знаменитым за счёт выбранного сценического псевдонима — Shaman. Именно это, по её словам, помогло сделать артисту головокружительную карьеру.

Авторы Татьяна Миссуми