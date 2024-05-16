Москвичам рассказали, как сэкономить на квартплате на время отключения горячей воды

Горячую воду в жилых домах начнут отключать с 20 мая. Согласно графику, это должны были сделать раньше, чтобы начать проведение гидравлических испытаний, однако из-за капризов погоды планы пришлось сместить. Для жителей Москвы действует специальный сервис на портале mos.ru, с помощью которого можно узнать даты отключения горячей воды в вашем доме.

Кроме того, с графиком можно ознакомиться на сайте ПАО "МОЭК". Сейчас работа обоих информационных сервисов приостановлена, однако со дня на день они снова будут доступны. При этом специалисты заверили, что корректировка графика никак не отразится на сроке отключения — он не превысит 10 дней.

"Все работы пройдут в полном объёме и завершатся в запланированные сроки в конце августа", — рассказал заместитель управляющего директора ПАО "МОЭК" Роман Коровин в беседе с "Вечерней Москвой".

Как сэкономить

По его словам, чтобы счётчик горячей воды в период отключения не накручивал лишние кубометры, рекомендуется на это время перекрыть его. Часто УК сами закрывают внутридомовые задвижки, но лучше и жильцам перестраховаться. А если плановое отключение уже прошло, а горячей воды всё ещё нет, обратиться можно в диспетчерский центр по номеру (495) 539-53-53, либо в свою управляющую компанию, либо на горячую линию МОЭК — (495) 539-59-59.