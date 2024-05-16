Болгария пригрозила "Газпрому" иском на 400 млн евро за прекращение поставок газа
Компания "Булгаргаз" готовит иск к российскому "Газпрому" на сумму в 400 миллионов евро из-за прекращения поставок голубого топлива. Об этом сообщил журналистам 16 мая министр энергетики Болгарии Владимир Малинов.
"Мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. Если этого не случится, то заведём дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже", — пригрозил глава ведомства.
Напомним, что весной 2022 года президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Некоторые страны пошли на эти условия, но Болгарии в этом списке не оказалось, поэтому в конце апреля 2022 года "Газпром" полностью приостановил поставки газа в эту страну.
А ранее стало известно, сколько Россия заработала на продаже газа за рубли. Оказалось, что первое место по объёмам закупок трубопроводного газа занимает Венгрия (769 млрд руб.). Далее идут Италия (655 млрд), Греция (328 млрд) и Словакия (310 млрд).
Пресс-служба ПАО "Газпром"