Болгария пригрозила "Газпрому" иском на 400 млн евро за прекращение поставок газа

Компания "Булгаргаз" готовит иск к российскому "Газпрому" на сумму в 400 миллионов евро из-за прекращения поставок голубого топлива. Об этом сообщил журналистам 16 мая министр энергетики Болгарии Владимир Малинов.

"Мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. Если этого не случится, то заведём дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже", — пригрозил глава ведомства.

Напомним, что весной 2022 года президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Некоторые страны пошли на эти условия, но Болгарии в этом списке не оказалось, поэтому в конце апреля 2022 года "Газпром" полностью приостановил поставки газа в эту страну.