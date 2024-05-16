Россия в качестве ответной меры высылает британского военного атташе 16 мая, 14:54 Здание МИД РФ. Обложка © Life.ru

Россия в качестве ответной меры высылает атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании Адриана Когхилла. Об этом сообщает МИД РФ.

Сегодня ведомство вызвало представителя британского посольства, чтобы заявить ему протест в связи с высылкой российского атташе из Лондона. Министерство подчёркивает, что расценивает этот шаг Британии как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером. В ответ Москва решила выслать британского атташе.

"Британский дипломат был проинформирован о том, что в ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Москве А.Т. Когхилл объявляется persona non grata. Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", — сообщили в МИД РФ.

Напомним, 8 мая МИД Великобритании заявил о высылке российского атташе по вопросам обороны, а также о лишении дипломатического статуса некоторых объектов недвижимости и ограничении срока действия российских дипломатических виз. Глава британского МИД объяснил, что этот шаг стал следствием некой "вредоносной деятельности России".

Авторы Александра Вишнякова